A1 – Shepard saluta Venezia, destinazione Panathinaikos

Jessica Shepard saluta la Reyer Venezia. Nella giornata odierna la lunga americana ha infatti pubblicato sui propri social un messaggio nella quale con la quale si è congedata dalle orogranata.

“Italia,

Sei stata così buona con me. Ho fatto amici e ricordi che dureranno per tutta la vita. Mi sono innamorato della cultura, delle città, della gente, per me è un paese speciale. Grazie per avermi mostrato un’altra parte del mondo. Sono cresciuta come giocatrice di basket ma soprattutto come persona. L’Italia avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Fino a quando non ci incontreremo di nuovo. Grazie di cuore alle mie compagne e allo staff per questi anni”.

Nelle prossime giornate dovrebbe arrivare l’annuncio del suo nuovo club: la giocatrice è infatti prossima ad accordarsi in Grecia con il Panathinaikos.