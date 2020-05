A1 – Si separano le strade del Geas e Brooque Williams

Si separano le strade tra Brooque Williams e il Geas. A sorpresa una delle migliori americane dell’ultimo campionato, autrice di 17 punti (ottava in classifica) e 5 rimbalzi di media a partita, non giocherà più in maglia rossonera. Williams lascia così la società lombarda dopo due stagioni e 672 punti a referto.

LA CARRIERA

2006-2007: California University of Pennsylvania (NCAA2): 5.7 ppg, 4.4rpg, 1.6 stl

2007-2008: California University of Pennsylvania (NCAA2, starting five): 18 ppg, 7.9 rpg, 3.6 apg, 3.6 stl 53FG%

2008-2009: California University of Pennsylvania (NCAA2, starting five): 21.9 ppg, 10.4 rpg, 3.2 apg, 3.6 stl

2009-2010: California University of Pennsylvania (NCAA2, starting five): 21.2 ppg, 8.4 rpg. 3.4 apg, 3.9 stl

2011-2012: Wagga Blaze (Australia-NSW Waratah League): 29.08ppg, 6apg, 10.8rpg 5.3stl

2012-2013: Eisvogel USC Freiburg (Germany-DBBL, starting five): 27 games: 11.7ppg, 7.2rpg, 1.5apg, 1.8spg, FGP: 42.2%, 3PT: 25.7%, FT: 73.2%

2013-2014: Eisvogel USC Freiburg (Germany-DBBL, starting five): 20 games: Score-3(18.6ppg), 8.1rpg, 1.9apg, Steals2(2.6spg), FGP: 41.7%, 3PT: 36.4%, FT: 81.3%

2014-2015: Techmania Battipaglia (Italy-Serie A1, starting five): 25 games: Score-2(19.6ppg), 8.2rpg, 2.0apg, Steals2(3.5spg), FGP: 46.8%, 3PT: 26.1%, FT: 71.4%

2015-2016: Arras Pays d’Artois Basket Feminin (France-LFB, starting five): 26 games: 13.7ppg, 5.2rpg, 1.9apg, 1.1spg, FGP: 38.8%, 3PT: 27.4%, FT: 77.9%

2016-2017: Treofan Battipaglia (Italy-Serie A1, starting five): 22 games: Score-1(19.6ppg), 6.8rpg, 1.3apg, 2.5spg, FGP: 46.8%, 3PT: 30.7%, FT: 76.4%

2017-2018: In Jan.’18 signed at CB Al-Qazeres Extremadura (Spain-LFB, starting five): 12 games: 14.1ppg, 5.2rpg, 1.7apg, 1.9spg, FGP: 45.7%, 3PT: 12.9%, FT: 77.5%

2018-2019: Geas Sesto San Giovanni (Italy-Serie A1, starting five): 25 games: 14.8ppg, 4.4rpg, 1.8apg, Steals-2(2.3spg),

FGP: 40.1%, 3PT: 29.7%, FT: 85.4%

2019-2020: Geas Sesto San Giovanni (Italy-Serie A1, starting five): 18 games: 16.8ppg, 4.6rpg, 1.9apg, Steals-4(2.1spg), FGP: 50.6%, 3PT: 28.9%, FT: 77.1%