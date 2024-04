A1 – Soule lascia San Martino di Lupari senza autorizzazione

La società Lupebasket comunica con rammarico che l’atleta Taylor Soule non prenderà parte alla partita dei playoff di domenica tra Alama San Martino e Famila Wuber Schio, né ad eventuali altre gare nel corso di questa stagione.

La giocatrice infatti, senza il benestare della società e contravvenendo a quanto stipulato nel suo contratto ancora in essere, ha lasciato l’Italia nella giornata odierna per prendere parte al training camp WNBA – al via proprio domenica – delle Minnesota Lynx, una delle dodici squadre del massimo campionato statunitense.

A nulla sono valsi i tentativi di intercessione da parte della dirigenza con la giocatrice e con il management del team di Minnesota, per consentirle di unirsi al camp il giorno successivo, e scendere regolarmente in campo per la seconda sfida dei playoff. Un’assenza che complica ulteriormente il compito dell’Alama, già priva nel reparto lunghe della connazionale Kostowicz, ancora in recupero dall’infortunio patito a febbraio.

Nei prossimi giorni il club valuterà la possibilità di adire le vie legali, a tutela della propria immagine nei confronti di sponsor e tifosi, e degli accordi regolarmente ed espressamente stipulati in occasione della firma del contratto.

UFF.STAMPA LUPEBASKET