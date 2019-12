A1 – Torino, in chiusura la trattativa con Jade Walker

Torino è a un passo dalla firma con Jade Walker. La lunga americana classe 1995 è infatti pronta a firmare con l’Iren Fixi e già nelle prossime ore il club piemontese potrebbe mettere nero su bianco. La giocatrice andrà a colmare il posto lasciato libero da Kinard, andando a riequilibrare il quintetto di coach Riga. Walker ha iniziato la stagione in Francia con il Charnay, dove ha viaggiato a 5 punti e 5 rimbalzi di media a partita. Lo scorso anno si è invece messa in evidenza in Grecia, dove ha chiuso con 16 punti e 8 rimbalzi di media con la maglia del Niki Lefkadas.