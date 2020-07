A1 UFFICIALE – Abigail Fogg è una giocatrice del Fila San Martino

i arricchisce di un importante nome nuovo il pacchetto lunghe del Fila San Martino: la società è infatti lieta di annunciare l’accordo con Abigail Fogg, 26enne pivot canadese di 193 cm proveniente dalla formazione ungherese del BEAC.

Nata il 31 marzo 1994 a Sault Sainte Marie, nella provincia dell’Ontario, nel 2012 si trasferisce negli Stati Uniti per intraprendere la carriera collegiale. Per lei due stagioni alla American University di Washington, poi il trasferimento all’Università di South Dakota. L’annata migliore sarà proprio l’ultima: con i Coyotes parte sempre in quintetto, e in 32 partite fa registrare 11 punti, 6 rimbalzi e più di una stoppata di media, aggiungendo al proprio bagaglio tecnico anche un affidabile tiro da tre (41% con più di due conclusioni a gara) e migliorando sensibilmente le proprie statistiche ai liberi, dove tocca l’83%.

Dopo la laurea in Biologia Medica, nel 2017 sbarca in Europa e più precisamente in Svizzera. Con il BBC Troistorrents disputa una stagione con medie di 12.3 punti e 9.3 rimbalzi, e raggiunge la finale della Coppa nazionale. L’anno successivo è nella seconda lega turca, al Mersin University, dove brilla con 21.5 punti (70% nel tiro da due) e 14.4 rimbalzi. Numeri che le valgono la chiamata a stagione in corso dell’Elazig, squadra che milita nello stesso campionato ma con ambizioni ben diverse: qui con 19.5 punti e 11.5 rimbalzi a uscita Fogg è determinante nel cammino che porta la squadra alla vittoria dei playoff, e alla promozione nella serie A turca.

Si arriva così allo scorso anno, nel quale gioca in Ungheria al BEAC Ujbuda. Curiosamente, una delle sue prime partite stagionali avviene proprio contro le Lupe, nell’amichevole precampionato giocata al torneo in Slovenia, dove fa registrare 18 punti. Nel campionato magiaro viaggerà poi a 12 punti e quasi 9 rimbalzi di media.

Dal 2017 fa parte anche della Nazionale senior Canadese, e nel suo palmarès internazionale c’è anche un argento alle Universiadi del 2015 in Corea del Sud. Ora per lei questa nuova avventura nel campionato italiano, nel quale siamo certi saprà farsi valere e conquisterà in fretta i cuori dei tifosi gialloneri. Benvenuta e in bocca al lupo!

