A1 UFFICIALE – Agnieszka Kaczmarczyk firma con Sassari

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per l’ingaggio della giocatrice Agnieszka Kaczmarczyk per la prossima stagione. La lunga di nazionalità polacca va ad aggiungersi allo scacchiere delle Women di coach Antonello Restivo portando esperienza e fisicità alle biancoblu.

ESPERIENZA AL SERVIZIO DEL BANCO

Nata a Stettino, il 23 maggio 1989, Agnieszka è un’ala-centro di 188 centimetri con fisico e stazza da far valere sotto le plance. Può giocare 4 e 5 ed è una delle pedine della nazionale polacca, con cui ha fatto tutto il percorso con le giovanili: la sua carriera è iniziata proprio in Polonia dove ha esordito da professionista a Gorzow, debuttando nelle massime competizioni europee. È stata a Pruszkow, Szczecin e Wisla Cracovia con cui ha vinto il titolo nazionale. Nel 2019 conquista il secondo scudetto della sua carriera in maglia Polkowice, con cui ha giocato anche l’Eurolega arrivando fino ai quarti di finale. Nel 2021 approda in Italia per la prima esperienza lontano dal suo paese natale: a Lucca ha chiuso la stagione di debutto nel nostro campionato con 10.6 punti e 9 rimbalzi a partita in 30 minuti di utilizzo di media. Lo scorso anno ha vestito la maglia di San Martino di Lupari dove, sotto la guida di coach Lorenzo Serventi, ha firmato una stagione da 8.5 punti, quasi 6 rimbalzi e 2 assist di media.

IL PROFILO

Giocatrice esperta e navigata, Kaczmarczyk fa di fisico e tecnica i suoi punti di forza: buona finalizzatrice e ottima in difesa, è presente a rimbalzo e fa valere la sua lunga esperienza europea. Risponde all’identikit della squadra di coach Antonello Restivo non solo per tecnica, utile in entrambi i lati del campo, brava a giocare sotto canestro ma anche lontano con un buon tiro da tre punti, ma anche per caratteristiche umane.

LE PAROLE

“È una giocatrice che seguiamo dai tempi di Lucca _spiega coach Antonello Restivo_ dove aveva fatto molto bene: esperta e utile, può aumentare il nostro gioco sotto canestro dove fa sentire la sua presenza, ma può aiutarci anche lontano dal canestro. Ama correre e può aumentare la spinta. In più è una grande lavoratrice dalla mentalità improntata sul gruppo: caratteristiche che la rendono una pedina perfetta per la nostra squadra”.

Sassari, 03 luglio 2023

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna