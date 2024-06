A1 UFFICIALE –  Alessandra Orsili approda al Geas

Sulla linea tracciata dai primi due annunci, Conte e Spreafico, si aggiunge il terzo volto nuovo del roster GEAS per la stagione 24/25: nello spot di play viene firmata Alessandra Orsili, proveniente dalla Virtus Bologna. Una firma che segue le caratteristiche ricercate finora, ossia italiana con esperienza in A1 e giovane con tanto potenziale. Sì, perché Orsili annovera già alle spalle quattro stagioni nella massima serie e convocazioni in Nazionale. Un profilo quindi ideale per la costruzione di una squadra ringiovanita e ambiziosa che avrà l’intenzione di battagliare per ogni traguardo, ed Alessandra non può che calarsi alla perfezione in queste vesti.



Classe 2001 di Fermo, svezzata cestisticamente nelle Marche, dove comincia a giocare a pallacanestro nella Fe.Ba Civitanova Marche. Sarà la stessa società a farla esordire in A2 nel 2016 ed inanellando già al primo anno 26 presenze. Passa tre anni dopo a Lucca, compiendo il grande salto nella categoria superiore.

In Toscana trascorre un biennio, siglando il secondo anno quasi 10 punti di media che le portano molti riflettori addosso, al punto da meritarsi una chiamata nella Liga Femenina de Baloncesto al Porta XI Ensino, nella città di Lugo, in Galizia. La trasferta spagnola dura un solo anno, visto che nel 2022 arriva la firma con la Virtus Bologna, squadra con cui quest’anno vince la Supercoppa Italiana.

Lunga e vincente anche la trafila nelle Nazionali giovanili: bronzo agli Europei U16 del 2017 e due ori, sempre nella manifestazione continentale, in Bosnia (U18) e Rep. Ceca (U20), entrambi nel 2019.

L’arrivo di Orsili è stato così salutato da coach Zanotti: ”Giovane e con tanta esperienza fatta, Alessandra è una giocatrice di talento che deve lavorare sul ruolo di playmaker senza snaturarsi ma con personalità. Sono sicura ci darà una grande mano.”

Alessandra ci ha invece tenuto a salutare tutto il pubblico GEAS con le seguenti parole: “Sono tanto contenta quanto sorpresa di aver avuto questa occasione in GEAS, considerate le due stagioni sportive di poca visibilità in campo. Il club per me si contraddistingue chiaramente per molta qualità, espressa nella coach, nel valore del suo sistema di gioco e nella professionalità della giocatrici che ci hanno militato. Porterò in campo, per i tifosi e per la squadra in generale, tutta la mia energia e la mia dedizione, mi sento molto motivata!”

UFF.STAMPA GEAS BASKET