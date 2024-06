A1 UFFICIALE – Alice Cappellotto torna a Faenza

Un graditissimo ritorno, quello di Alice Cappellotto, che dopo le due stagioni con il Faenza Basket Project, Ali si è messa alla prova a Lucca e Spezia.

Ora è pronta a tornare ‘a casa’.

“Sono molto felice di essere tornata a Faenza dopo 2 anni di esperienza lontano da casa.

Quest’anno l’ho passato a La Spezia in A2, dove ho giocato tanto e abbiamo centrato i playoff con una squadra molto giovane.

La chiamata di Faenza mi ha incuriosito subito, conosco coach Seletti da quando sono piccola e mi ha sempre trasmesso una gran fiducia, sa allenare bene le giovani e lavora tanto per il miglioramento individuale… e questa cosa mi ha spinta a tornare.

Sarà un anno in cui dovrò fare vedere le esperienze che ho acquisito e guadagnarmi i minuti in campo e la fiducia del coach.

Il mio obbiettivo è quello di crescere come giocatrice, di lavorare duro durante la settimana e apprendere più cose possibili dalle giocatrici più esperte di me.”

Anche lo staff ripone molta fiducia in Alice, così Sferruzza commenta:

“Siamo contenti di incrociare di nuovo il nostro percorso con quello di Alice.

Non ha ancora vent’anni, ma ha già accumulato diverse esperienze fra a1 e a2 e ha voglia di conquistarsi minuti in campo e fiducia dello staff. Il suo profilo rientra a pieno nel nostro progetto di squadra che abbia voglia di lavorare duramente in palestra per raggiungere un miglioramento tangibile personale e di squadra. Le sue caratteristiche tecniche poi ci consentiranno di avere soluzioni diverse in uscita dalla panchina.”

UFF.STAMPA FAENZA BASKET