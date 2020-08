A1 UFFICIALE – Alice Milani ancora con le Lupe!

È passato ormai un anno dall’infortunio al ginocchio, e Alice Milani ha una gran voglia di ripartire da dove si era fermata. La 21enne guardia avrà modo di dimostrarlo nella prossima stagione, che la vedrà ancora in forza al Fila San Martino.

Dodici mesi fa, Alice viaggiava a mille. Era reduce da una stagione giocata da protagonista in A2 col Fanola, nella quale aveva fatto registrare quasi 11 punti di media, e si era resa oltretutto protagonista di uno splendido gesto di fair play nella partita con Alpo, in occasione di una rimessa invertita a 2′ dalla fine col punteggio in bilico. Ma nel corso dell’anno aveva avuto modo di trovare anche i primi punti in serie A1, con i 5 messi a segno nel match con Torino, performance che avevamo celebrato con un video che evidenziava il parallelismo con papà Achille, ex giocatore di serie A.

Il riconoscimento più gradito era arrivato dunque in estate, con la convocazione nella Nazionale Under 20 in vista dell’Europeo che poi le Azzurre (tra le quali anche Sara Toffolo) avrebbero vinto, conquistando una meravigliosa medaglia d’oro. Alice non ha potuto mettersi al collo quella medaglia, così come non ha potuto godersi quella che sarebbe stata la sua prima vera stagione in A1. L’operazione al ginocchio ha messo in pausa il suo percorso di crescita, e quando la giocatrice friulana era quasi pronta al rientro, è arrivata la sospensione del campionato per l’emergenza sanitaria.

Tanta dunque la voglia di rimettersi finalmente in gioco, come spiega la stessa Milani: «Quando mi è stata data la possibilità di rimanere un altro anno per riprendere da dove avevo lasciato, sono stata davvero felice. Dopo un anno di stop forzato a causa dell’infortunio e della sospensione anticipata del campionato, non vedo l’ora di ricominciare. La voglia di tornare ad allenarmi con le compagne e di rivivere le sensazioni del campo è tanta, soprattutto in un ambiente come quello del PalaLupe e dei suoi tifosi».

Dopo Sulciute, Ciavarella, Fogg, Fietta, Traoré, Toffolo, Filippi e Pasa, Milani è la nona giocatrice senior del roster 2020/21, che nei prossimi giorni andrà a completarsi con le ultime news. In bocca al lupo Alice!

–

Uff stampa Lupebasket