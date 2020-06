A1 UFFICIALE – Allianz Geas, arriva la stellina Caterina Gilli

Energia fresca e talento: Caterina Gilli, una delle più promettenti giovani d’Italia, giocherà con la maglia dell’Allianz Geas la prossima stagione. L’ala ferrarese, 183 cm e classe 2002, ha sempre gravitato attorno all’ambiente di Vigarano Mainarda e della sua squadra di sviluppo, Mirabello. Da tre anni Caterina, assieme agli altri giovani talenti di quella squadra, Giulia Natali e Silvia Nativi su tutte, ha ricoperto un ruolo fisso in prima squadra. Giocatrice molto fisica e versatile, con una predisposizione per i rimbalzi e una buona visione di gioco, Gilli lo scorso anno ha fatto registrare in A1 una media di 3.6 punti, 2.9 rimbalzi e 1.4 assist e il prossimo anno proseguirà il proprio processo di crescita sotto la guida di coach Cinzia Zanotti. Oltre alla carriera di club, Gilli è stata una delle pedine fondamentali nelle nazionali giovanili, in particolare per la vittoria dell’oro agli Europei Under 18 della scorsa estate, meritando l’inserimento nel miglior quintetto della manifestazione. L’anno precedente, agli Europei Under 16, con le azzurre sempre medagliate d’oro, Caterina era stata nominata Mvp del torneo e naturalmente inserita nel miglior quintetto.

Lasciamo la parola alla diretta interessata: “Ho iniziato a 5-6 anni a Mirabello, dove ho poi sempre giocato. In parallelo, all’età di 12 anni ho avuto modo di fare anche un’esperienza con una società maschile di Ferrara. Quattro anni fa io e altre mie compagne ci siamo aggregate al gruppo di serie A1 di Vigarano; dopo una stagione sono entrata in rosa e l’anno seguente ho iniziato a guadagnarmi i primi minuti in campo nel massimo campionato. Il nostro gruppo del settore giovanile, Mirabello Basket Academy, è arrivato praticamente ogni anno alle finali nazionali di categoria, dopo aver sempre ottenuto l’accesso grazie alle vittorie nelle finali regionali. Nella fase finale siamo riuscite ad arrivare al massimo seconde, ottenendo anche molti terzi e quarti posti”.

Cinzia Zanotti la accoglie così a Sesto San Giovanni: “Con Gilli la squadra andrà incontro a un ringiovanimento. Caterina in realtà ha già molta esperienza in A1; nei nostri contatti, mi ha fatto una buonissima impressione: una ragazza con tantissima voglia di lavorare e di migliorarsi. Siamo molto contenti di iniziare questa nuova avventura con lei, sperando che possa durare a lungo. Trattandosi di una giovane, con questo arrivo iniziamo a lavorare sul nostro presente e anche sul nostro futuro”.

Ed ecco infine il commento di Gilli sull’arrivo in rossonero: “Sono onorata di essere arrivata all’Allianz Geas. Vorrei ringraziare tutta la società per l’opportunità che mi è data: sono davvero carica, oltre che felicissima – inutile dirlo – e non vedo l’ora di conoscere tutte le compagne e i membri dello staff e iniziare questa nuova stagione insieme”.

