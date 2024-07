A1 UFFICIALE – Alpo annuncia Erin Mathias

L’Alpo Basket 99 cala il primo colpo di mercato per la prossima stagione di A1: è ufficiale l’arrivo in biancoblu Erin Elizabeth Mathias, classe 1995, 195 cm, prima statunitense della storia a vestire i colori dell’Alpo Basket. Si tratta di un pivot che è uscita dal prestigioso college di Duke e che è arrivata in Italia nel 2018, chiamata dalla Scotti Empoli. Tre i campionati di A1 disputati da Erin in maglia Empoli dove ha viaggiato a 12,5 punti e 8,3 rimbalzi a partita. Si è trasferita poi in Lussemburgo dove ha giocato nel Gréngewald Hueschtert (16,5 pt e 11,6 rimbalzi) ed ora il ritorno in Italia dopo tre anni. Benvenuta Erin!

UFF.STAMPA ALPOBASKET