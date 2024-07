A1 UFFICIALE – Alpo annuncia la playmaker Carlotta Rainis

L’Alpo Basket 99 aggiunge un nuovo tassello alla squadra che parteciperà per la prima volta al campionato di serie A1: arriva in biancoblù Carlotta Rainis, 26 anni, playmaker di 173 centimetri proveniente dall’Alperia Bolzano. La new entry in casa veronese è nata a Tolmezzo (UD) il 18/12/1997 ed ha iniziato a giocare grazie alla passione della mamma proprio nelle palestre di Tolmezzo. Ha proseguito con le varie giovanili a Gemona del Friuli e alla Libertas Udine dove è in seguito passata alla squadra senior giocando prima in B e poi in A2. Dopo 4 campionati di A2 con la canottiera di Udine, nel 2021/2022 Carlotta si è trasferita a Brescia, sempre in A2; l’anno successivo ha esordito in A1 sempre con la maglia di Brescia e dove è rimasta sino a metà della stagione da poco conclusa. A gennaio 2024 il passaggio all’Alperia Bolzano dove ha contribuito alla qualificazione ai playoff della formazione altoatesina che è stata eliminata ai quarti dalla corazzata Derthona.

Uff. Stampa Alpo Basket 99