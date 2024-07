A1 UFFICIALE – Alpo Basket firma Marta Ostojic

Altro nuovo arrivo per l’Alpo Basket 99: la società biancoblu ha ingaggiato la croata Marta Ostojic, guardia di 21 anni e 186 centimetri di velocità e potenza, proveniente dalla Futurosa Trieste. Nata il 29/05/2003, ha militato in tutte le nazionali giovanili croate, sino ad arrivare alla nazionale maggiore e può vantare una vasta esperienza internazionale: ha vinto due titoli nazionali in Slovenia con il Celje e soprattutto è stata chiamata dal college Ole Miss. Dopo l’avventura negli States è tornata in patria dove ha giocato a Zagabria nella massima categoria (15 pt a partita), prima dell’arrivo in Italia nella stagione da poco conclusa (11,6 pt a partita con la Futurosa Trieste).

Ora il salto in A1 con la maglia dell’Alpo Basket: benvenuta Marta!

Andrea Etrari

Uff. Stampa Alpo Basket 99