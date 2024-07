A1 UFFICIALE – Alpo firma Tulonen

L’Alpo Basket 99 chiude il roster 2024/2025 con la firma di Helmi Cristina Tulonen, ala/pivot finlandese, proveniente dal Sanga Milano. Centro della Nazionale della Finlandia, 191 cm di altezza, Helmi è nata a Salo (Fin) il 9/12/1998 e ha alle spalle tre campionati giocati in Italia. Nel corso della sua carriera può inoltre vantare un’esperienza nel college americano di Pittsbourgh nella Division I Ncaa e due stagioni nella seconda lega spagnola con la canottiera della Gdko Ibaizabal. Il suo arrivo nel nostro Paese avviene nella stagione 2021/2022 chiamata da Carugate in A2 dove si mette in luce segnando 17,4 punti di media a partita più 10 rimbalzi. L’anno successivo sale in A1 chiamata da Lucca dove chiude con 5,6 punti a gara e nella stagione da poco conclusa veste la maglia del Sanga Milano, sempre in A1, dove termina l’anno con 9,7 punti e 5,2 rimbalzi a serata.

Benvenuta Helmi!

Andrea Etrari

Uff. Stampa Alpo Basket 99