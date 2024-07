A1 UFFICIALE – Ana Marija Begic firma con Sassari

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta croata Ana Marjia Begic che vestirà la maglia Dinamo Women nella stagione 2024-2025. Giocatrice dal lungo curriculum e profonda conoscitrice del campionato LBF, arriva da tre anni al Geas dopo l’esperienza alla Virtus Bologna.

Il commento di coach Antonello Restivo:

“Ana Marija Begic è una giocatrice di grande esperienza che ha tante stagioni in Europa e un buon curriculum in EuroCup: nelle ultime stagioni ha giocato ad alto livello al Geas. Sono diversi anni che volevamo portarla a Sassari, ci aspettiamo tanto da lei in termini di esperienza e solidità: siamo contenti perché ci permetterà di sperimentare diversi assetti, con l’impiego di quintetti alti”.

IL PROFILO

Classe 1994 nata a Spalato, in Croazia, Ana Marija arriva da tre anni al Geas Sesto San Giovanni dove per due anni di fila ha centrato i playoff. È cresciuta cestisticamente nel suo paese natale, dove ha esordito con ZKK Medvescak: qui a soli vent’anni è stata eletta MVP e miglior pivot del campionato nel 2015, vincendo il titolo nazionale e una coppa di Croazia. Ha girato l’Europa giocando in Spagna, Svezia e Polonia prima di approdare in Italia nella stagione 2019-2020 con la Virtus Bologna. Con le V nere ha messo a referto la sua miglior stagione nel massimo campionato con 12.9 punti e 9.3 rimbalzi di media in regular season. Nel 2021 ha firmato con il Geas diventando un punto di riferimento della squadra lombarda: negli ultimi due anni Sesto San Giovanni ha disputato i playoff scudetto, nel 2023 affrontando proprio la Dinamo ai quarti di finale ribaltando il fattore campo. Begic ha chiuso la stagione 2022-2023 con oltre 10 punti e quasi 9 rimbalzi di media mentre nell’annata appena conclusa ha viaggiato con 5.8 punti e 5.7 rimbalzi a partita.

EURO-BEGIC

Ha debuttato giovanissima, nella stagione 2009-2010, in EuroCup acquisendo tantissima esperienza di profilo europeo: giocatrice dal lungo curriculum arriva a Sassari per mettere al servizio della squadra le sue caratteristiche da veterana. Lunga che può giocare sia da quattro sia da cinque, il suo innesto permetterà alle Women di sperimentare quintetti alti, dando la possibilità a Toffolo di giocare più nello spot di quattro.

CROAZIA

Il suo curriculum si estende anche alla Nazionale con cui è stata vice campionessa europea under 16 nel 2009 e nel 2010, campionessa europea nel 2011. In forze alla nazionale maggiore ha partecipato agli Europei 2015, alla qualificazioni di Eurobasket 2017 e agli Europei del 2021 vinti dalla Serbia.

Sassari, 15 luglio 2024

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna