A1 UFFICIALE – Anastasia Conte saluta le Lupe e approda al Geas Sesto San Giovanni

Si conclude dopo una stagione l’avventura di Anastasia Conte in maglia Alama San Martino. Come comunicato dalla sua Agenzia, la giocatrice piemontese è attesa a una nuova sfida dal sapore anche europeo con la maglia del Geas Sesto San Giovanni.

«Una ragazza super, che pur essendo stata qui un solo anno rimarrà sempre nei nostri cuori – commenta il presidente Vittorio Giuriati – Ero davvero convinto che potesse incarnare per lungo tempo il progetto Lupebasket. Però siamo consapevoli che San Martino è una piazza in cui ci si può mettere in mostra, e quando suonano le sirene di una squadra ambiziosa, con budget e aspirazioni europee, è difficile resistere. Non ho dubbi che Nasti saprà farsi valere, spero davvero che raggiunga i suoi obiettivi. Qui lascia senz’altro un bel ricordo, e per il futuro mai dire mai, chissà che un giorno le nostre strade non si possano incontrare di nuovo».

Questo il saluto di Anastasia al mondo giallonero: «Ho trovato delle persone incredibili a San Martino che mi sono entrate nel cuore, mi hanno accolta come giocatrice ma in primis come persona. Quest’anno mi sono divertita tanto e non posso che ringraziare tutto il mondo delle Lupe, tutte le persone che ci sono ma che non si vedono e che portano avanti questa bellissima società. Ringrazio il presidente per avermi dato l’opportunità di vivere questa esperienza, e tutto il pubblico delle Lupe che ci ha seguito dalla prima partita e non ci ha mai fatto sentire la mancanza».

Grazie di tutto e in bocca al lupo, Nasti!

Uff stampa Lupebasket