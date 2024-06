A1 UFFICIALE – Angel Jackson è la nuova pivot di Faenza

By

Direttamente da Richmond, California.. sotto canestro arriva il pivot di 198 centimetri Angel Jackson.

Classe 2001, dopo aver frequentato l’high school Salesian High approda a Jackson State dove si mette in luce tanto da essere draftata come 36esima scelta dalle Las Vegas Aces.

Altro giovanissimo tassello (classe 2001) per il nuovo roster faentino che si completa sempre di più. Sceglie il numero 15 per la sua prima esperienza in Italia.

