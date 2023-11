A1 UFFICIALE – Angeliki Vintsilaiou torna in Italia: c’è la firma con Repower Sanga Milano

Nuovo innesto per il Repower Sanga Milano che inserisce nel proprio roster Angeliki Vintsilaiou, combo guard greca classe 1998.

La giocatrice, che si aggregherà alla squadra nei prossimi giorni, ha vestito maglie importanti in carriera tra cui quella del Panathinaikos (Grecia) e del Elazig (Turchia), formazioni con cui ha disputato l’Eurocup. La giocatrice è nel giro della nazionale ellenica dopo essere stata una delle pedine fondamentale dell’under 20 che ha guidato nelle manifestazioni continentali.

Vintsilaiou non è un’esordiente della nostra A1, ha infatti giocato nella Dinamo Sassari nel 2022 tenendo una media di 11 punti a partita e giocando i playout vinti poi dalla squadra sarda.

“Amo l’Italia e sono davvero entusiasta di venire a Milano”, ha dichiarato Vintsilaiou. “La squadra è buona e mi aspetto uno spirito da famiglia che possa darci la spinta di cui abbiamo bisogno in questo momento! Speriamo di ottenere qualche vittoria e di raggiungere i nostri obiettivi il prima possibile”. “Sono una giocatrice aggressiva sia in attacco che in difesa” – ha spiegato la neo-orange – “Mi piace vincere e sono sempre pronta a seguire i consigli del coach e di tutto lo staff tecnico per arrivare al successo. So che ci vorrà un po’ di tempo ma sono sicura che quando arriverà il momento saremo pronti; certo il campionato italiano è uno dei più competitivi d’Europa, ma non vedo l’ora di iniziare!”

Uff stampa Repower Sanga Milano