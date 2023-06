A1 UFFICIALE – Anna Makurat si accorda con l’Umana Reyer Venezia

L’Umana Reyer ha il piacere di annunciare il raggiungimento dell’accordo con la giocatrice Anna Makurat, che farà parte del roster della prima squadra femminile per la stagione sportiva 2023/24.

Nata a Lebork (Polonia) il 31 marzo 2000, guardia-ala di 184 cm Makurat è una giocatrice fisica e duttile, abile nel passare la palla e capace di attaccare il canestro in campo aperto, oltre ad avere un ottimo tiro dalla media-lunga distanza.

La scorsa stagione è stata protagonista con la Dinamo Sassari chiudendo il campionato Techfind di serie A1 con 10.7 punti, 5.3 rimbalzi e 5 assist (al secondo posto nella classifica degli assist).

E’ cresciuta in una delle più importanti squadre polacche, il Gdynia, dove ha giocato dal 2017 al 2019.

Successivamente ha giocato due stagioni al college di U-Conn, una delle Università più importanti per la pallacanestro femminile dove è stata allenata da Geno Auriemma, membro della Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. U-Conn college ha prodotto alcune delle giocatrici più forti del mondo come Sue Bird, Diana Taurasi, Maya Moore, Breanna Stewart per citarne alcune. Nell’anno Freshman è stata inserita nel miglior quintetto della categoria. Nel 2020 ha vinto l’Atlantic Coast Conference (ACC) e l’anno successivo la Big East Conference arrivando poi alle Final 4 NCAA.

Successivamente è tornata in Europa e nel suo primo anno da Pro ha giocato in Polonia a Gorzow, chiudendo il campionato con oltre 10 punti di media e quasi 4 rimbalzi.

Viene da una famiglia di cestisti, le due sorelle giocano e sua mamma è coach.

Nelle giovanili ha vinto il campionato polacco nelle categorie under 14, under 18 e under 22 e due MVP.

Con la Nazionale polacca ha vinto l’Europeo under 16 Division B ed il premio di MVP della manifestazione. E’ stata convocata con la Nazionale senior per la prima volta nel 2017 come più giovane giocatrice di sempre.

Le dichiarazioni

“Sono molto grata dell’opportunità che mi ha dato l’Umana Reyer – commenta Anna Makurat – amo l’Italia e sono emozionata di poter giocare ancora in questo bellissimo Paese. Penso che Venezia sia un’ottima società in cui giocare, competitiva e ambiziosa. Il club ha una grande storia, grandi tifosi e si impegna per fare sempre il massimo. Sono una giocatrice giovane e voglio ancora svilupparmi e migliorarmi. Dopo aver parlato con Coach Mazzon non ho avuto dubbi nella scelta perché volevo essere allenata da qualcuno che ha tanta esperienza e conoscenza della pallacanestro. Metto molta passione in quello che faccio e amo il basket, sono una giocatrice fisica e molto versatile. Mi piace giocare una pallacanestro veloce e ho una buona visione del gioco. Sono capace a creare sia per me stessa che per gli altri. Metto in campo sempre tutto quello che ho per la squadra in cui gioco. Ci vediamo presto!”

Uff stampa Umana Reyer Venezia