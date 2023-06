A1 UFFICIALE – Anna Togliani approda alla Dinamo Sassari

Prosegue il mercato delle Dinamo Women che mettono sotto contratto l’esterna classe 1998 reduce da due stagioni a Campobasso

COMBO GUARD

Le Dinamo Women aggiungono un importante tassello allo scacchiere del roster guidato da coach Antonello Restivo: in Sardegna arriva Anna Togliani, esterna classe 1998, reduce da un biennio nelle file di Campobasso.

CURRICULUM

Classe 1998, di Mantova, Anna Togliani è una combo guard con playmaking e doti realizzative: cresciuta nel vivaio della Reyer Venezia ha iniziato la carriera da guardia spostandosi poi in cabina di regia, complice l’infortunio di una compagna di squadra. Dopo la trafila giovanile in orogranata Anna debutta in A2 in prestito a Pordenone (quasi 11 punti e 3 assist a partita in 18 gare disputate) e nella massima serie con la Reyer. Nella stagione 2018-2019 approda a Broni dove in tre annate si ritaglia un minutaggio crescente: in Lombardia chiude con 9.1 punti, 2.2 rimbalzi e 2.3 assist di media. Dal 2021 è a Campobasso sotto la guida di Mimmo Sabatelli: nelle ultime due stagioni in Molise ha viaggiato con 5 punti e 2.4 assist di media. Ha vestito la maglia Azzurra, guidata nell’under 20 proprio dal coach della Molisana.

IL PROFILO

171 centimetri, playmaking e doti realizzative: Anna ha mosso i primi passi nello spot guardia, slittando poi in cabina di regia. Lavorando da playmaker ha acquisito sempre maggiore capacità di lettura unendo però le qualità da esterna, con la capacità di aprire il campo e lanciare il contropiede senza disdegnare le conclusioni aperte. Nel taccuino di coach Antonello Restivo e dello staff biancoblu da diverso tempo, Togliani risponde all’identikit delle Dinamo Women 2023-2024: la giocatrice virgiliana può esaltare il tipo di gioco di Restivo con la ricerca di continue collaborazioni offensive e l’intensità difensiva che è il marchio di fabbrica della squadra isolana. Arriva a Sassari mossa da grande entusiasmo e voglia di disputare campionato e coppa. Ha una gemella, Giulia, anche lei cestista.

L’antusiasmo di Anna Togliani: “Sono veramente contenta della fiducia del coach e della chiamata di Sassari: il progetto Dinamo Women si è dimostrato ambizioso e dopo la grande annata che hanno disputato sono entusiasta di farne parte. Penso possa rappresentare il giusto step nel mio percorso e non vedo l’ora di potermi cimentare nel doppio impegno con campionato e coppa”

Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna