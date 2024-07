A1 UFFICIALE – Arianna Arado e Nathalie Fontaine firmano con Derthona

Altro importante innesto per la formazione di Cutugno che è lietissima di annunciare l’arrivo di Arianna Arado, ala-pivot classe 2004, proveniente da San Martino di Lupari.; dopo gli inizi con l’Amatori Pallacanestro Savona, sua città di origine, la neo giraffa è approdata, ancora giovanissima, nella società patavina dove ha disputato ben quattro campionati di A1 ritagliandosi spazi sempre più importanti e collezionando, nel frattempo, numerose convocazioni con le nazionali giovanili di categoria tra cui quella recentissima con la nazionale under 20 che proprio oggi, in Lituania, giocherà la sua partita di esordio nel girone affrontando la Turchia. Molto toccanti i messaggi con cui la dirigenza e la tifoseria di San Martino hanno salutato la notizia della sua partenza; un chiaro segnale non solo delle sue qualità tecniche ma anche umane. In bocca al lupo per l’Europeo Arianna: Castelnuovo ti aspetta !!!

Continua senza soste il lavoro di allestimento del roster della formazione di Cutugno che si arricchisce di un altro, importantissimo, tassello; il BCC è infatti felice di annunciare di avere trovato l’accordo con Nathalie Fontaine, ala forte classe 1993 di nazionalità svedese. La neo giraffa può vantare una notevole esperienza a livello europeo visto che dopo il fruttuoso quadriennio (2012-2016) in Ncaa (Ball State University) ha militato nei più importanti campionati del continente (Francia, Turchia, Polonia, Svezia tra gli altri) ed avendo anche disputato le Coppe, Eurocup in primis; Nathalie è anche una colonna della nazionale svedese dove ha avuto come head coach Marco Crespi. Nella scorsa stagione ha militato nel club turco del Cankaya, chiudendo con oltre 11 punti e 6 rimbalzi in circa 35′ di media a partita; la curiosità è che ha quindi affrontato, da avversaria, Coates che ritroverà invece come compagna con la casacca dell’Autosped. Välkommen Nathalie !!!<

Uff.Stampa Derthona Basket