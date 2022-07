A1 UFFICIALE – Arianna Landi confermata a Moncalieri

L’Akronos Libertas Moncalieri è lieta di annunciare il rinnovo di Arianna Landi per la Stagione 2022/2023

Per Landi si tratta della quarta stagione in gialloblù, dopo due anni in A2 culminati con la storica promozione del 2021 e l’ultima esperienza in A1 dove nei playout è risultata determinante con le sue giocate difensive che da sempre infiammano il pubblico del PalaEinaudi.

Ecco le prime parole della play-guardia bolognese classe ’96 a poche ore dalla firma:

«Sono super felice e carica di continuare a vestire i colori di Moncalieri. Credo che tutto l’ambiente gialloblù abbia una gran voglia di proseguire il percorso intrapreso l’anno scorso nel massimo campionato, rafforzando sempre di più il gruppo per fare ancora meglio! Non vedo l’ora di riabbracciare tutta la gente del PalaEinaudi, sperando di ripartire con il sold-out dell’ultima partita contro Broni della scorsa stagione».

Ufficio Stampa

Moncalieri Basketball