A1 UFFICIALE – Arianna Zampieri e il Geas si separano

Dopo un anno di piacevole e proficua collaborazione, Arianna Zampieri saluta l’Allianz Geas per affrontare una nuova e importante sfida all’estero. L’ala classe 1988 era approdata a Sesto lo scorso anno, dopo una lunga carriera vissuta tra A1 e A2 (Venezia, Treviso, Lucca, Marghera, Pozzuoli, La Spezia, Udine, Broni e Alpo Villafranca).

L’esterna veneta, esperta giocatrice della nazionale 3vs3, saluta il Geas dopo un’annata da 3.7 punti e 1.2 rimbalzi di media, un’annata in cui Arianna ha sempre saputo farsi trovare pronta, ottenendo anche buone prestazioni individuali.

Ecco il saluto di Arianna Zampieri: “Tengo a ringraziare tutto lo staff, Cinzia, Nazareno, Martina (Gargantini, assistente in prima squadra, ndr), il preparatore Davide Bocci, i fisioterapisti, i medici, Edy (Cavallini, team manager, ndr), Carletto e tutta la società. Ma più di tutti vorrei ringraziare la squadra per questo viaggio fatto insieme e interrotto bruscamente dall’emergenza. Nell’ambiente Geas mi sono trovata benissimo: una società ambiziosa in cui si lavora bene e, soprattutto, si sta bene. Faccio a tutte e tutti un grosso in bocca al lupo per ripartire da dove si è lasciato e raggiungere traguardi sempre più alti!”.

La società la ringrazia per quanto fatto e, seppur dispiaciuta di perdere un’atleta e una persona di grande spessore, le augura il meglio per il suo futuro cestistico e personale.

Ufficio stampa ALLIANZ GEAS