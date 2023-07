A1 UFFICIALE – Ashley Joens chiude lo scacchiere delle straniere delle Dinamo Sassari

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare l’ingaggio della giocatrice americana Ashley Joens per la stagione 2023-2024. Draftata alla 19 dalle Dallas Wings Ashley arriva in Sardegna per la sua prima esperienza da professionista fuori dall’America: guardia polivalente tatticamente con tanti punti nelle mani, è una giocatrice che potrebbe rappresentare il crack per le Dinamo Women.

COLPO WOMEN

Classe 2000, prodotto di Iowa State: in high school ha iniziato la sua carriera giocando due sport, basketball e atletica, diventando presto la miglior marcatrice del suo liceo. Le ottime prestazioni le sono valse la chiamata di Iowa State, con il punteggio più alto mai conquistato da un atleta della sua high school. Il suo debutto al college è più che buono, andando 20 volte in doppia doppia e scrivendo una media di 12 punti a partita. L’anno da sophomore trascina la squadra con 20.5 punti e quasi 11 rimbalzi a partita, firmando il suo career high di 41 punti. I numeri le valgono le attenzioni della nazionale americana, con cui conquista nel 2018 l’oro in Messico con l’under 18 e nel 2019 l’oro con l’under19 in Tailandia. Dopo aver scritto un nuovo record per media punti con 24.2 e lo stop per l’emergenza pandemica, Ashley riparte alla grande segnando 33 punti in apertura del tournament di Ncaa e firmando un nuovo record con una doppia doppia da 32 punti e 18 rimbalzi contro Texas A&M, diventando la quarta giocatrice di sempre a segnare più di 30 punti e catturare più di 15 rimbalzi in una partita. Nominata per il prestigioso Cheryl Miller Award, premio dedicato alle giocatrici nel suo ruolo, nell’anno 2021-2022 diventa la miglior marcatrice All-Time delle Cyclones, con 20.3 e 9.5 rimbalzi, e conduce la squadra alle Sweet 16, per la prima volta dal 2010. Beneficia di un anno extra di college, grazie alle direttive dopo l’annata di Covid e al draft 2023 viene scelta alla 19 dalle Dallas Wings. Dopo il debutto nella massima lega americana, recentemente ha firmato un contratto con Las Vegas Aces che la porterà a raggiungere le Dinamo Women a stagione iniziata ma con l’importante bagaglio della Wnba.

IL PROFILO

Guardia polivalente che può davvero fare la differenza e candidarsi a diventare una delle migliori straniere del campionato: Ashley Joens è una giocatrice di squadra ma con tanti punti nelle mani, molto fisica che in difesa offre diverse soluzioni tattiche. Risponde perfettamente alle caratteristiche richieste da coach Restivo e dal suo staff ed è chiamata al debutto fuori dall’America.

LE PAROLE.

Il commento di coach Antonello Restivo: “Sono estremamente felice della firma di Ashley che, sono convinto, può davvero fare bene: non è solo una giocatrice che dà un grande apporto in fase offensiva ma dal punto di vista difensivo ci offre tante soluzioni tattiche. Arriva nel suo primo anno da professionista, carica di energia e motivazioni: è chiamata a scoprire un mondo completamente nuovo che è quello del basket europeo e sono certo che sarà una grande benzina per lei e per noi“.

Sassari, 24 luglio 2023

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna