A1 UFFICIALE – Astou Traoré non farà parte del Fila 2020/21

L’A.S. San Martino annuncia con rammarico che si conclude la collaborazione con Astou Traoré, la quale non farà parte del roster del Fila San Martino 2020/21. L’atleta senegalese si ferma per prendersi cura di un problema di salute: le ci vorranno alcuni mesi per guarire completamente, e rimettersi in forma in vista di un possibile ritorno alle competizioni. A Traoré va il ringraziamento della Società per la professionalità e la disponibilità mostrate nella sua purtroppo breve avventura a San Martino di Lupari, oltre che un sincero in bocca al lupo per una pronta ripresa, con l’augurio che magari le strade possano tornare ad incrociarsi nel futuro.

Uff.Stampa Lupebasket