A1 UFFICIALE – Awak Kuier rinnova con le campionesse d’Italia della Reyer Venezia

L’Umana Reyer comunica con soddisfazione il rinnovo pluriennale dell’accordo con Awak Kuier, MVP delle finali scudetto.

Nata al Cairo (Egitto) il 19 agosto 2001, Kuier, ala forte di 195 cm, ha firmato con la Reyer nell’estate 2022 ed in due stagioni ha disputato 91 partite con i colori orogranata. È stata protagonista della grande stagione dell’Umana Reyer, culminata con il terzo scudetto della storia del Club, la finale di Coppa Italia e la semifinale di Eurocup Women. Con Awak salgono ad otto le giocatrici del roster reyerino confermate, di cui ben sette disputeranno la terza stagione consecutiva in orogranata.

In Italia Awak Kuier ha registrato 14 punti, 7.2 rimbalzi e 1.8 assist e 1.4 stoppate a partita. In alcune partite l’ala finlandese-sudsudanese ha registrato dei veri e propri Block Party con high stagionale di 7 stoppate nella partita di Eurocup a Bursa. Nelle finali scudetto ha ulteriormente alzato il livello risultando devastante ed immarcabile nelle tre partita contro Schio: 18.7 punti, 7.3 rimbalzi, 2 assist e 20.7 di valutazione. Queste prestazioni le sono valse la nomina ad MVP delle finali.

Awak Kuier

Sono felice di aver firmato con la Reyer e ringrazio la società per credere tanto in me. Abbiamo avuto una stagione di successo e abbiamo voglia di continuare il nostro percorso di crescita.

Mi piace tanto il nostro gruppo, dallo staff alle giocatrici e penso che condividere la quotidianità con belle persone ed ottimi professionisti renda il lavoro più semplice e stimolante.

Sono convinta che il prossimo obiettivo per noi sia confermarci in Italia ed affrontare l’Eurolega nel migliore dei modi. Siamo molto competitivi ed ambiziosi e questa sfida è qualcosa che ci unirà ancora di più. Sono dunque entusiasta di vivere un nuovo percorso con le mie compagne e sono certa che con la nostra unione di squadra possiamo regalarci e regalare altre soddisfazioni. Ci vediamo presto! Forza Reyer!

