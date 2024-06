A1 UFFICIALE – Barberis torna al Geas

L’annuncio della decima giocatrice, ossia l’ultima che chiude il roster GEAS per la stagione 24/25, ha il sapore dolcissimo del ritorno a casa dopo un lungo viaggio. Una ragazza che ha fatto tutta la trafila del settore giovanile rossonero, crescendo e maturando come ragazza tra le mura del PalaNat, e che incarna alla perfezione lo spirito storico e prestigioso della società. Dopo anni trascorsi lontano da casa, siamo lieti di riabbracciare Beatrice Barberis.

Classe ’95, milanese DOC e sestese d’adozione, Beatrice si forma cestisticamente nella cantera di via Falck, raggiungendo Finali Nazionali e togliendosi enormi soddisfazioni. Con l’annata dei record (a roster giocatrici del calibro di Zandalasini, Kacerik, Penna e Beretta) vince lo scudetto U15 nel 09/10, bissato nei due anni successivi con le U17 e con le U19 poi. Anche nel 13/14 si porta a casa uno scudetto, chiudendo una carriera giovanile con un palmares da record. Ma contemporaneamente si inserisce anche in prima squadra, vivendo gli anni della ripartenza GEAS sin dalla A3 targata Paddy Power. Centra tre promozioni in sei anni, con in mezzo anche un’altra retrocessione; vince la Coppa Italia di A2 nel 14/15.

Nel 2019 tenta la prima avventura lontano da casa, firmando a Torino, società in cui resta un solo anno per poi vestire la maglia bianconera della Virtus Bologna. Quattro anni trascorsi nella città emiliana costellati di esperienze, anche europee, e campionati sempre ad alto livello.

Cinzia Zanotti riabbraccia una ragazza che ha visto crescere da piccola, ciò non può non essere motivo di soddisfazione: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi poi ritornano… Prendo spunto dalla canzone di Venditti per accogliere Barberis nella sua casa! Bentornata Bibi!”

Queste invece le prime parole di Beatrice nel secondo capitolo della sua avventura in maglia GEAS: “Questa scelta è per me particolarmente speciale perché significa tornare in una società e in un posto che io considero casa. Sono arrivata al GEAS che ero una bimba, ho disputato tutte le giovanili fino ad arrivare in Serie A.

Sono cresciuta tantissimo e quando sono andata via ero una professionista, oltre che una donna. Dentro di me ho sempre coltivato il desiderio in un futuro di tornare. Indossare di nuovo questa maglia e disputare qui una coppa europea è emozionante, nonché motivo di grande motivazione e orgoglio. Cercherò di portare alla squadra il mio entusiasmo e tutta l’esperienza che ho accumulato in questi anni anche a livello europeo. Ringrazio la società e Cinzia per la fiducia, non vedo l’ora di cominciare.”

