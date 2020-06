A1 UFFICIALE – Basket Costa, altro colpo in entrata: da Vittuone arriva Marika Labanca

Basket Costa x l’Unicef comunica che Marika Labanca farà parte del roster della serie A1 nella stagione 2020/2021. Una bella sfida per la giocatrice bustocca, in entrata da Baskettiamo Vittuone, che, siamo convinti, affronterà con la giusta determinazione, in un ambiente ideale in cui esprimersi, visto che avrà accanto ragazze coetanee che ne faciliteranno l’inserimento e sarà circondata da uno staff che la aiuterà nella sua crescita.

Nata nel 2003 a Busto Arsizio, Marika Labanca ha mosso i primi passi a Castano Primo, per poi trasferirsi alla più conosciuta Baskettiamo Vittuone. 183 cm di pura energia, Marika sarà una delle new entry della prossima stagione. Roberto Riccardi, allenatore che non ha bisogno di presentazioni, che l’ha cresciuta e vista crescere, ci aiuta a conoscerla meglio: “Una giocatrice “giovane” non solo anagraficamente, ma relativamente al suo apparire a certi livelli. Quattro anni fa, a fronte di una crescita fisica interessante, ho cominciato ad aggregarla al gruppo “migliore” a Vittuone (annata 2000/2001) e ha bruciato velocemente le tappe con la sua voglia di imparare, la determinazione e la… buona mano destra che si ritrova. Tappe importanti come Trofeo delle Regioni (e vittoria con ruolo importante in squadra) e convocazione con Nazionale U15 sono state conseguenze quasi ineluttabili. E’ stata poi sempre più protagonista anche nel campionato senior (serie B come Costa e Mariano, ndr). Spero che per Marika, ma ne sono certo, questo non rappresenti un traguardo, ma semplicemente un altro punto di.. ripartenza (termine così in voga ora) e che lo faccia alla sua maniera: in modo “silente”, umile, ma con grande energia, cercando di farsi apprezzare così come successo in tutte le sue esperienze fino ad ora”.

Queste le sue prime parole, piene di energia positiva: “Sono davvero contenta di essere arrivata qui a Costa e non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione. Questo periodo di lontananza forzata dal campo mi ha motivata ancora di più e darò il massimo in questa mia nuova avventura”. Benvenuta Marika, ora “the money is in the bank!”

