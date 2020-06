A1 UFFICIALE – Battipaglia affida la panchina a coach Giuseppe Piazza

La stagione 2020/2021 di Battipaglia parte di fatto oggi. E parte da qui. Dall’annuncio ufficiale del nuovo allenatore.

Sarà Giuseppe Piazza a guidare la compagine biancoarancio nella settima avventura consecutiva nel campionato di Serie A1 Femminile. Pochi minuti fa, allo Zauli, la firma del contratto.

Nato a Lucca 51 anni fa, coach Piazza può vantare una carriera lunga, brillante e ricca di soddisfazioni che, al momento, ha toccate le vette apicali nella conquista dello Scudetto (in qualità di primo assistente di Mirko Diamanti in quella Lucca che, nella stagione 2016/2017, sorprese ed incantò tifosi ed appassionati) e del titolo Europeo Under 18 Femminile (ottenuto, da primo assistente di Roberto Riccardi, nella rassegna continentale svoltasi nello scorso luglio e conclusasi con la finale di Sarajevo vinta sull’Ungheria).

La PB63, lietissima ed orgogliosa della scelta effettuata, rivolge a coach Piazza il più caloroso benvenuto nella propria famiglia.

–

Ufficio Stampa Polisportiva Battipagliese