A1 UFFICIALE – Battipaglia, coach Paciucci rassegna le proprie dimissioni

La PB63 comunica, con profondo rammarico, che il coach Roberto Paciucci, per motivi strettamente personali, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di capo allenatore della O.ME.P.S. BricUp Battipaglia.

Il patron Giancarlo Rossini, prendendo atto, con gran dispiacere, della decisione del coach romano, ci tiene a chiarire quanto segue:

“Ringrazio Roberto per l’ottimo lavoro svolto, per la professionalità e i comportamenti tenuti in questi mesi. Ha dato il massimo in un momento molto difficile e non avendo mai la possibilità, per motivi vari, di avere la squadra al completo.

Spero, un giorno, in un suo ritorno: per lui, infatti, le porte della PB63 saranno sempre aperte”.

Ufficio Stampa Polisportiva Battipagliese