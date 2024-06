A1 UFFICIALE – Battipaglia ingaggia Francesca Baldassarre

È all’insegna dei fuochi di artificio la campagna acquisti della O.ME.P.S. Battipaglia.

Oggi, in casa PB63, si ufficializza e si festeggia un colpo di straordinario valore: ad arrivare in biancoarancio, infatti, è una delle giocatrici “Under” più forti dell’intero panorama cestistico nazionale, un talento fenomenale che si è già fatto apprezzare tantissimo meritando la stima diffusa da parte di tifosi ed appassionati.

Si tratta di Francesca Baldassarre che, nonostante la giovanissima età (è nata a Brindisi il 15 gennaio del 2008), ha già mostrato all’Italia intera quanto notevoli siano il suo talento e la sua personalità, tanto da essere stata protagonista di vittorie straordinarie e di prestazioni notevolissime: da citare, in primo luogo, il ruolo di primo piano recitato nella conquista dello scudetto Under 17 con la canotta di Campopasso nella stagione 2022-2023. Assai rilevante anche quanto fatto l’anno scorso in serie B (a 15 anni, sempre con Campobasso) e quest’anno (da 16enne) in serie A2 con la canotta della Cestistica Spezzina.

Insomma: Francesca, fin da quando aveva 14 anni, illumina i parquet italiani evidenziando un talento enorme ed una personalità di spicco.

Ed ora, per lei, il meritato salto di categoria, l’opportunità di far vedere anche in massima serie tutte le sue qualità, un palcoscenico degno delle sue doti.

In attesa di poterla ammirare allo Zauli, ecco le sue prime dichiarazioni da giocatrice biancoarancio:

D – Cosa significa approdare a Battipaglia? Cosa ti ha convinta ad accettare la proposta del presidente Rossini?

R – Approdare in A1 rappresenta un’altra grande sfida dopo quella dell’anno scorso a La Spezia. La proposta di Rossini mi ha allettato perché so che la società e l’allenatore mi daranno la possibilità di crescere ancora cestisticamente.

D – Chi è Francesca Baldassarre dentro e fuori dal campo? Insomma, parlaci di te sia come giocatrice che come ragazza.

R – Dicono che io sia una ragazza determinata e cocciuta nella vita, ma forse queste mie caratteristiche mi hanno aiutata anche nel basket. Sinora sono riuscita a superare le difficoltà senza abbattermi troppo e riuscendo sempre a reagire al meglio.

D – A quale giocatrice ti ispiri? E perché?

R – Mi ispiro a tante giocatrici: cerco sempre di prendere spunto e rubare con gli occhi movimenti che ancora devo apprendere e che mancano nel mio bagaglio.

D – La personalità non ti manca di certo. Sei pronta a giocare da protagonista anche in massima serie?

R – Sicuramente sono pronta ad affrontare questa nuova sfida … se.poi riuscirò anche a giocare da protagonista ben venga!

Benvenuta a Battipaglia, Francesca!

Ufficio Stampa Polisportiva Battipagliese