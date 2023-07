A1 UFFICIALE – Battipaglia mette nel pitturato Ciera Johnson

Prosegue, inarrestabile ed esaltante, il lavoro della PB63 volto ad allestire un roster che possa essere il più competitivo possibile in vista del prossimo campionato di Serie A1 Femminile.

E quello piazzato oggi è uno straordinario colpo di mercato che, con ancora più chiarezza, fa capire quanto Battipaglia tenga ad essere protagonista anche in massima serie.

A disposizione di coach Vasilis Maslarinos, infatti, ci sarà anche Ciera Johnson, pivot statunitense dalle straordinarie qualità fisiche e tecniche che ha tutte le caratteristiche per innalzare ulteriormente il valore di una compagine che appare sempre più competitiva ed interessante.

Nata a Dallas il 29 dicembre 1997, Ciera è un centro di 193 centimetri che, nella sua giovane carriera, si è già tolta grandi soddisfazioni brillando ovunque, sia in patria che all’estero.

Le sue notevoli qualità sono emerse già negli anni del College: per tre stagioni, da quella 2018/2019 a quella 2020/2021, Ciera ha indossato la canotta delle Texas A&M chiudendo ogni annata in doppia cifra di media e tirando con oltre il 50% dal campo. Le sue doti non sono passate inosservate tant’è vero che, come logico epilogo di un proficuo triennio, ecco arrivare un premio straordinario con le Phoenix Mercury che la scelgono in occasione del WNBA Draft 2021.

Con fiducia e slancio, pochi mesi dopo inizia il suo percorso all’estero ed è un percorso brillantissimo: nella stagione 2021/2022, Ciera si mette in bella evidenza con la canotta del Kyiv Basket collezionando numeri eccellenti anche in considerazione dell’elevato livello del massimo campionato ucraino nonché della sua giovanissima età: per lei, a fine stagione, doppia doppia di media (17,9 punti e 10,9 rimbalzi) ed oltre il 60% dal campo.

E se quanto fatto in Ucraina è stato già ragguardevole, ancora di più lo è stato ciò che ha fatto in Grecia nella scorsa stagione. L’annata 2022/2023 è stata quella della maturità per Ciera che, con indosso la canotta del Chania, ha fatto cose semplicemente straordinarie: seconda miglior marcatrice e quarta miglior rimbalzista del campionato, doppia doppia di media (21 punti e 10,2 rimbalzi), 23 volte in doppia cifra su 24 partite disputate, 14 doppie doppie, 15 partite chiuse con almeno 20 punti realizzati (12 ventelli ed anche 3 trentelli con un season high a quota 37 punti!).

Insomma, siamo di fronte ad una giocatrice eccellente il cui arrivo fa capire quanto Battipaglia faccia sul serio. Detto che, in questo momento, Ciera è impegnata nel campionato messicano (con la Fuerza Regia Femenil), possiamo cominciare a conoscerla attraverso le sue prime parole da giocatrice biancoarancio:

Come ti fa sentire l’opportunità di giocare in Italia? Conosci già il nostro campionato e le giocatrici italiane?

“Sono molto entusiasta dell’opportunità di giocare in Italia nella prossima stagione. E, nonostante non conosca giocatrici italiane né possa dire di conoscere il vostro campionato, conosco alcune giocatrici che hanno giocato in Italia e non hanno detto altro che cose positive sulla vostra massima serie”.

E cosa pensi, invece, dell’opportunità di vivere nel nostro Paese?

“Amo viaggiare e conto di avere l’opportunità di vivere e conoscere l’Italia. Spero di avere un po’ di tempo per esplorare tutte le città della mia personale lista”.

Due anni fa, nel 2021, sei stata scelta dalle Phoenix Mercury in occasione del Draft. Te lo aspettavi? E quanto sei stata orgogliosa di tale riconoscimento?

“No, non mi aspettavo di essere scelta in occasione del Draft ed ero estremamente felice ed emozionata per l’opportunità”.

Puoi parlarci un po’ di te sia come donna che come giocatrice?

“Come donna sono molto indipendente: amo viaggiare e, semplicemente, vivere momenti in cui potermi rilassare. Dal punto di vista cestistico sono una giocatrice fisica alla quale non dispiacciono i contatti e che cerca, semplicemente, di giocare in maniera forte ogni partita”.

Welcome to our team!

Ufficio Stampa Polisportiva Battipagliese

Credit photo: Fuerza Regia Femenil.