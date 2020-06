A1 UFFICIALE – Beatrice Barberis cambia maglia: giocherà alla Virtus Bologna

Lo avevamo anticipato qualche settimana fa, ora è arrivata l’ufficialità: Beatrice Barberis è una nuova giocatrice della Virtus Segafredo Bologna. Ecco il comunicato della società bianconera:

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.a. comunica di aver raggiunto un accordo con Maria Beatrice Barberis.

“Sono onorata di entrare a far parte della Virtus Segafredo Bologna, un club storico e prestigioso. Il progetto di quest’anno è stimolante e io darò il massimo per migliorarmi e rendermi utile alla squadra. Spero di portare entusiasmo ed energia. Ringrazio la Società per l’opportunità, cercherò di sfruttarla al meglio!” – dichiara la nuova giocatrice bianconera.

Guardia/ala piccola di 180 cm, Maria Beatrice Barberis nasce a Milano il 6 novembre ’95.

Cresce cestisticamente tra le fila della Geas S.S.Giovanni ed entra stabilmente nelle rotazioni della prima squadra nella stagione 12/13 in serie B, ritagliandosi un ruolo da protagonista nella promozione del club lombardo in A2.

Nella stagione 13/14 viene confermata nel roster e l’anno successivo, sotto la guida di Coach Zanotti, Barberis vince la Coppa Italia di A2 e conquista la promozione nella massima serie.

Il debutto in A1 avviene nella stagione 15/16. Nonostante le buone prestazioni di Beatrice, 7.9 punti e 4.5 rimbalzi di media in 26.2 minuti di utilizzo a partita, la sconfitta alla penultima giornata sul campo di Vigarano condanna Barberis e compagne alla retrocessione.

Le due stagioni successive in A2 vedono la guardia italiana diventare un punto fisso della Società Lombarda.

Nella stagione 17/18, dopo una splendida cavalcata in Regular Season Beatrice ottiene la seconda promozione in A1.

Dopo una stagione in A1 con il Geas, Barberis lascia il club di Sesto San Giovanni per trasferirsi in forza alla Iren Fixi Torino. Nell’ultima stagione disputata ha giocato 19 gare producendo 12.3 punti, 4 rimbalzi e 3.8 assist di media in 34 minuti di utilizzo a partita.

Con la maglia azzurra fa il suo debutto ad Amsterdam l’8 luglio 2017, nella gara vinta contro la Repubblica Ceca valevole per la Coppa Europa 3×3 Open femminile.

Nell’ottobre del 2017 si è laureata in Lettere Moderne e ha conseguito nel marzo del 2020 la Laurea Magistrale.

Virtus Segafredo Bologna dà il benvenuto ufficiale a Maria Beatrice Barberis nella grande famiglia bianconera.

Uff stampa Virtus Segafredo Bologna