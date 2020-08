A1 UFFICIALE – Blitz di Costa Masnaga, firmata Jessica Kovatch

Ultimo rinforzo in vista della prossima stagione di A1 per Basket Costa, che aggiunge qualità e tiro sul perimetro con Jessica Kovatch. Record e statistiche strabilianti: si può riassumere così la carriera universitaria di Jessica, in cui ha vestito la maglia della Saint Francis University. Classe 1997, guardia tiratrice, alta 175 centimetri, la capocannoniera di tutti i tempi di Phillipsburg ha giocato il suo primo anno da rookie in Europa in Germania, nella serie A1 tedesca, la Damen-Bundesliga, con le Royals Saarlouis. Una stagione “a metà” per via della pandemia, in cui Jessica ha concluso comunque con 14.7 punti, high di 36 alla seconda giornata, e 2.8 rimbalzi di media a partita.

Nei suoi quattro anni al college, Jessica ha collezionato cifre di tutto rispetto. Già nel suo anno da freshman, guidava la classifica delle realizzatrici con 20.9 punti di media, mentre un anno più tardi è diventata la 25esima giocatrice a raggiungere i 1000 punti in massimo 47 partite, segnando 21.2 punti ad allacciata di scarpe. Come se non bastasse, si prende anche il record di triple segnate in una sola stagione (110), superando tre volte quota 30. Aumenta ancora la sua vena realizzativa nell’anno da Junior, 2017-18, con 24.4 punti punti segnati è al secondo posto in NCAA e 141 triple realizzate, con la ciliegina sulla torta di 11 triple in una sola partita. Superata quota 2000 punti in soli 91 match disputati, il talento di Jessica splende ancora nel suo anno da senior. Nominata NEC Player of the Year, fa incetta di trofei personali ed è premiata tra le cinque guardie più forti della nazione, segnando 21.7 punti di media, con 3.7 triple realizzate a partita.

Un grande colpo per Basket Costa e per i suoi tifosi, che potranno apprezzare da vicino la miglior realizzatrice di tutti i tempi nella storia del basket della Northeast Conference, con 2622 punti totali in carriera.

Welcome Jessica!

