La società Faenza Basket Project comunica che da oggi la giocatrice Essence Booker non farà più parte del roster per la stagione 2023/2024 per scelte tecniche. Ringraziamo Essence per l’esperienza a Faenza, per la sua professionalità ed il suo impegno. Auguriamo alla giocatrice tutto il meglio per il proseguio della sua carriera.

UFF.STAMPA FAENZA BASKET PROJECT