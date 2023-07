A1 UFFICIALE – Brescia riporta in Italia Maja Skoric

Un altro tassello importante si aggiunge al mosaico 2023-24 di Brixia Basket. Ufficializzato l’ingaggio di Maja Skoric. L’ala con doppio passaporto serbo e croato è nata a Fiume nel 1989. La scorsa stagione ha militato nell’Olympiakos e vanta una precedente esperienza in Italia con Sassari nel 2021-2022. Una carriera a livello internazionale di tutto rispetto, culminata con la vittoria della medaglia d’oro agli Europei del 2021 con la maglia della nazionale Serba. Mentalità vincente, ottime doti offensive e versatilità in difesa dove, grazie a mezzi fisici e tecnici importanti, può difendere indifferentemente sulle piccole e sulle lunghe. La Power Forward ideale per un gruppo in continua crescita! Siamo entusiasti di averti con noi Maja!

