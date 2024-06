A1 UFFICIALE – Brixia Basket annuncia Paula Estebas

Nuovo innesto in cabina di regia! Paula Estebas, un concentrato di talento, esperienza e visione di gioco proveniente dalla Spagna!



Paula, combo guard di 175 cm, vanta una carriera ricca di successi e soddisfazioni nella massima divisione spagnola. Fin dal suo esordio da senior, ha dimostrato di essere una giocatrice completa, capace di segnare, creare gioco per le compagne e difendere con grinta.

Il suo palmares è sicuramente di alto livello: Campionessa Europea U20 nel 2013, protagonista in diverse squadre di alto livello come Las Gaunas, Fundación Promete, Campus Promete, Araski, Estudiantes, IDK Euskotren e Barça CBS.



Paula porterà a Brescia la sua leadership, la sua intelligenza cestistica e la sua capacità di leggere le situazioni di gioco, prendendo le decisioni giuste al momento giusto.

Siamo certi che saprà guidare la squadra con sicurezza e determinazione, contribuendo a raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati.

