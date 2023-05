A1 UFFICIALE – Brixia Basket annuncia Sarah Boothe

La RMB Brixia Basket è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con la giocatrice statunitense Sarah Boothe!



Nata a Chicago, Illinois, nel 1990 Boothe ha avuto un’impressionante carriera universitaria presso la prestigiosa Stanford University, aiutando le Cardinals a raggiungere le Final Four NCAA in ciascuno dei suoi tre anni in campo. Ha poi proseguito la carriera in Europa giocando nei migliori campionati. Fa esperienze in Bulgaria, Grecia, Polonia, Russia e Slovacchia e Australia dove attualmente sta disputando la WNBL-One con la maglia dei Dandenong Rangers. Centro puro di 196 centimetri, ottima passatrice e giocatrice di sopraffina intelligenza cestistica, sta viaggiando nel campionato australiano a 14,8 punti di media, 7,6 rimbalzi e 2,2 assist per partita. Auguriamo a Sarah il meglio per la prossima stagione, entusiasti di poter lavorare insieme!

UFF.STAMPA BRIXIA BASKET