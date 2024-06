A1 UFFICIALE – Brixia Basket firma Yurkevichus

Approda a Brescia Tetiana Yurkevichus, la DOMINATRICE dei rimbalzi del campionato di Serie A1 2023-2024!

Tetiana, centro ucraina di 187 cm, ha letteralmente sbancato sotto le plance nell’ultima stagione, catturando la straordinaria media di 12,16 rimbalzi a partita e guidando Battipaglia alla salvezza.

“Fierce defender and competitor”, come la definiscono gli addetti ai lavori, Tetiana è una giocatrice di grande fisicità, intelligenza cestistica e spirito combattivo. La sua presenza sotto canestro sarà un fattore determinante per la nostra squadra, sia in fase difensiva che offensiva.

La scelta di Tetiana di unirsi a Brixia Basket è un segnale importante della nostra crescita e della nostra ambizione. Siamo pronti ad accoglierla a braccia aperte e a darle tutto il nostro supporto per aiutarla a esprimere al meglio il suo talento.

