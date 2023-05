A1 UFFICIALE – Brixia Basket ingaggia Garrick

La RMB Brixia Basket è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con l’atleta australiana Madeleine Garrick!! Shooting Guard classe ‘92, nativa di Shepparton nel Victoria (AUS), prenderà parte al roster di Serie A1 il prossimo anno! Maddie non necessita presentazioni, è un atleta di altissimo livello dal palmares invidiabile a livello mondiale!



Per anni ha militato con prestazioni di alto livello nel campionato australiano, entrando a far parte del roster della nazionale vincendo una medaglia d’argento nel campionato asiatico nel 2017, per poi avvicinarsi alla disciplina FIBA 3×3 vincendo sempre con la nazionale australiana un bronzo nel 2018 e un oro nel 2019 nel campionato continentale asiatico.

La sua ultima stagione a San Giovanni Valdarno ha dimostrato che, anche nel campionato di serie A1, è una delle giocatrici più micidiali in fase di realizzazione!! Siamo super orgogliosi di poter contare su una giocatrice di tale livello ed esperienza!! Auguriamo il meglio per l’anno a venire alla nostra MADELEINE GARRICK!!

