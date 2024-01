A1 UFFICIALE – Brixia ingaggia Alyssa Lawrence

Brixia Basket è lieta di annunciare l’arrivo di una nuova giocatrice nel suo roster per la stagione 2023-2024.

Alyssa Lawrence, talentuosa atleta del panorama della pallacanestro femminile, si unirà alla squadra per dare un impulso fresco e dinamico ed apportare la sua esperienza al nostro team di Serie A1. Lawrence, 28 anni, è una giocatrice con un curriculum molto interessante.

Nata in Francia da genitori statunitensi, è figlia d’arte in quanto il padre ha calcato per molti anni i parquet della lega francese. 🇫🇷🇺🇸

Dopo una carriera universitaria nella University of Massachusetts, Alyssa ha militato in diversi campionati europei, vincendo anche un titolo nazionale svedese e partecipando all’Eurocup in due stagioni.



Già vista nei palazzetti italiani con le maglie di Battipaglia prima e Campobasso poi, torna nel nostro Paese per aiutare Brixia nella seconda parte del campionato con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento di importanti traguardi sportivi. Può indifferentemente giocare sia da ala grande che da ala piccola e fa del dinamismo e dell’intensità i suoi principali punti di forza. Siamo felici di dare il benvenuto ad Alyssa nel nostro team, e non vediamo l’ora di assistere alle sue performance sul campo.

UFF.STAMPA BRIXIA BASKET