A1 UFFICIALE – Broni annuncia la nuova pivot, è Lynetta Kizer

La Pallacanestro Femminile Broni 93 è lieta di comunicare che Lynetta Kizer, statunitense con cittadinanza bosniaca, è una nuova giocatrice biancoverde. Pivot di 193 centimetri, è nata a Woodbridge, nello stato della Virginia, il 4 aprile 1990. Dopo aver frequentato il liceo Potomac, passa dal 2008 al 2012 all’università del Maryland. L’estate seguente viene scelta come numero 29 nel Draft della WNBA dalle Tulsa Shock; poi approda alle Phoenix Mercury e alle Indiana Fever. Nel 2016/2017 sbarca nel campionato greco con la maglia dell’Olympiacos, per poi fare ritorno nel massimo campionato professionistico nord americano con le Connecticut Sun, con cui segna una media di 6 punti a partita, catturando quasi 3 rimbalzi e tirando con il 48% dal campo. Quindi nel 2018 firma alle Minnesota Lynx, dove trova come compagna di squadra la bronese Cecilia Zandalasini. In carriera ha segnato 1.028 punti (ha raggiunto i mille punti a New York nel luglio 2017), preso 477 rimbalzi, fornito 54 assist e dato 40 stoppate. Nella 2018-2019, era nella formazione polacca del CCC Polkowice, con cui ha partecipato all’Eurolega, segnando 7.8 punti di media in meno di 20 minuti di utilizzo. Vanta esperienze, sempre nella massima competizione continentale, con le maglie del Galatasaray e del Good Angels Kosice (Slovacchia). Nella stagione 2019/2020 era alle Blue Minx, nella WKBL, il massimo campionato della Sud Corea. Kizer è stato membro della squadra Usa under 18 che ha vinto la medaglia d’oro al FIBA Americas Championship a Buenos Aires, Argentina, nel 2008. Kizer aiutò la squadra a vincere tutte e cinque le partite, segnando 8,6 punti di media. Inoltre ha conquistato la medaglia d’oro ai Giochi universitari nel 2011 a Shenzhen, in Cina, vincendo tutte le partite giocate. Dal 14 maggio 2015 fa parte della nazionale bosniaca, con cui ha disputato le qualificazione al campionato europeo 2017, segnando 19.8 media di punti a partita.

Uff.Stampa PF Broni