La Pallacanestro Femminile Broni 93 comunica che Andrea Castelli sarà il coach della prima squadra, che nella prossima stagione giocherà il suo sesto campionato di serie A1. Bolognese di Castenaso, classe 1964, Castelli vanta una lunga esperienza nelle minors della sua zona e a livello femminile nel settore giovanile, in A2 e nella massima serie: l’anno scorso era alla Pallacanestro Vigarano. Il suo esordio in panchina nella stagione 1997/1998 con la Spartaco Basket che conquista la promozione in serie B2. Terminata l’esperienza con la formazione di Castenaso, nel 2000 passa alla Malpighi, con cui due anni più tardi ottiene il salto di categoria in B d’Eccellenza. Dopo tre stagioni a Castel San Pietro Terme in B2, arriva all’Hercolani Castel Guelfo in C1, seguendo anche il settore giovanile maschile a Castenaso e quello femminile della Libertas Bologna.

Nel 2013 con la Pall. Castenaso conquista la C2, approdando in Dnc, la C nazionale maschile dell’epoca, e ben figura con le under 15 femminili della Libertas Bologna-Fortitudo Rosa con cui conquista il titolo regionale e partecipa alla finale nazionale, dopo aver vinto l’interzona a Battipaglia. Nel 2014/2015 continua alla Pall. Castenaso in C e con la Libertas Bologna donne chiude al secondo posto il proprio girone di serie A2, accedendo alla poule promozione; mentre conquista il titolo regionale con le under 17 ed il 4° posto con le under 19 alla finale nazionale, dove viene eletto miglior allenatore. Nel 2017 passa alle Tigers Forlì in serie A2 ed è vice campione italiano con l’under 20 delle forlivesi. La stagione seguente torna a Castenaso in C Silver e segue la Libertas Bologna in B femminile. L’anno passato è alla Pallacanestro Vigarano in serie A1 “rosa”.

Uff.Stampa PF Broni