A1 UFFICIALE – Broni riparte da coach Fontana

La Pallacanestro Femminile Broni 93 è lieta di comunicare che coach Alessandro Fontana rimarrà alla guida della squadra per le prossime due stagioni. Ecco le sue prime parole:

“È un grande orgoglio e un grande piacere iniziare la mia terza stagione da capo allenatore con Broni – dice coach Fontana – Voglio fare una premessa. Onestamente pensavo che il periodo da cui stiamo uscendo con sacrificio, avesse insegnato ad apprezzare il valore delle piccole cose, invece mi sto accorgendo che sta tornando un po’ di moda la cattiveria; e mi riferisco soprattutto al fatto che troppo spesso ho percepito un’aurea negativa, che non porta minimamente rispetto a questa società e a questa città. Parlare di cose non vere, vuol dire mancare di rispetto a chi lavora qui dentro, chi nella prima squadra, chi dietro le quinte. Io sono qui per iniziare un nuovo percorso di serie A1, non di A2 o di B. Quindi dico forte e chiaro: Broni c’è. Sono contentissimo, ci sono certamente delle difficoltà, ma penso che sia normale in questo particolare momento. Stiamo lavorando all’allestimento della squadra, senza fare il passo più lungo della gamba. Dunque se in questi giorni non ci sentite, è semplicemente perché stiamo cercando di fare il percorso migliore, che ci permetta di rendere orgogliosi i nostri tifosi. Sarà una squadra con la garra, con il carattere. Non vedo l’ora di iniziare”.

“È un onore poter essere al fianco di Alessandro per le prossime due stagioni – aggiunge il gm Luca Corbelli – Speriamo di fare bene, perché alla fine non contano le parole, ma quello che riusciamo a tradurre dal nostro entusiasmo attraverso i risultati, perché sono quelli che danno la cifra del nostro operato nello sport”.

Uff.Stampa PF Broni