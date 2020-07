A1 UFFICIALE – Brooque Williams firma con la Virtus Bologna

Virtus Pallacanestro S.p.a. comunica di aver raggiunto un accordo con Brooque Williams.



“Sono emozionata all’idea di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera con la Virtus Segafredo Bologna. Non vedo l’ora di conoscere lo staff e le mie compagne di squadra. Sono sicura che, con il supporto dei nostri tifosi, ci toglieremo tante soddisfazioni. Let’s go Virtus!” – commenta la nuova giocatrice bianconera.

Guardia di 175 cm, Brooque Williams nasce a Pittsburgh il 14 gennaio ’89.

Cresce cestisticamente nella California University della Pennsylvania, affermandosi come una delle migliori giocatrici del college. Williams, oltre ad essere prima per il numero di palloni rubati, detiene il primato di miglior marcatrice nella storia sportiva del college.

Australia e Germania le tappe successive della sua carriera, dove, con la maglia dell’Eisvogel Freiburg nel 2013 vince una Dbbl Cup. Debutta nel campionato italiano nella stagione 14/15 in forza a Battipaglia.

Nella stagione dell’esordio di A1, con una media di 19.5 punti, sfiora il titolo di miglior marcatrice del campionato.

Dopo un anno in Francia in forza all’Arras Pays D’Artois, Williams ritorna a Battipaglia e questa volta conquista il titolo di Top-Scorer della regular season: 19.6 punti di media, con un season high di 36 contro Torino e 5 doppie-doppie in 21 gare totali.

Dopo l’esperienza spagnola all’Al-Qazeres Extremadura, chiusa a 14.1 punti, 5.2 rimbalzi e 1.7 assist, nella stagione 18/19 torna nel campionato italiano vestendo la maglia del Geas Sesto Giovanni.

Nell’ultima stagione disputata in Lombardia ha messo a referto 16.7 punti, 4.6 rimbalzi, 2.1 assist di media a partita.

Virtus Segafredo Bologna dà il benvenuto ufficiale a Brooque Williams nella grande famiglia bianconera.

Uff stampa Virtus Segafredo Bologna