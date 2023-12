A1 UFFICIALE – Caboni è il nuovo coach di Battipaglia

By

La PB63 comunica che la guida della O.ME.P.S. Battipaglia di Serie A1 Femminile Techfind è stata affidata al coach Giuseppe Caboni.

Nato a San Gavino Monreale il 9 aprile del 1966, coach Caboni vanta una carriera oramai più che trentennale trascorsa allenando sia compagini femminili che maschili, in entrambi i casi ottenendo importanti e numerosi successi.

Soffermandoci sul settore femminile (essendo questo, ovviamente, l’ambito del quale dovrà occuparsi in casa PB63), sono due i capitoli, tra i tanti da lui vissuti, che meritano una citazione: il più recente (forse il più prestigioso) è quello che lo ha visto, nelle due stagioni precedenti, far parte dello staff tecnico della Virtus Eirene Ragusa. Il più luminoso è stato quello scritto con il Cus Chieti guidato, nella stagione 2011-2012, alla vittoria del campionato di Serie A2 Femminile con tanto di conseguente promozione in massima serie.

Tutta la PB63 rivolge a coach Caboni il più caloroso benvenuto nella propria famiglia.

Ufficio Stampa Polisportiva Battipagliese