A1 UFFICIALE – Campobasso rinnova Amatori

Non solo elementi senior, ma anche giovanissimi prospetti pronti a spiccare il volo nel basket di vertice. Accanto alle otto senior che rappresentano sinora il nerbo dell’ensemble rossoblù, La Molisana Magnolia Basket Campobasso potrà contare, nel suo organico, su diverse under in grado di mettersi in mostra (nella prima parte della preparazione, tra l’altro, è prevista una larga presenza delle giovanissime più in vista del nutrito vivaio griffato Cestistica).

Chi, senz’altro, nell’ultima stagione ha mostrato di non avere alcun tipo di timore reverenziale con il mondo delle senior è Giorgia Amatori. La diciassettenne playmaker brindisina di 177 centimetri è stata grande protagonista nelle sfide interne di inizio stagione contro San Giovanni Valdarno e Faenza (in particolare con le toscane ha dato vita ad un canestro ed una stoppata da applausi nella fase centrale della contesa). Poi ha dovuto pagare dazio alla malasorte, complice un infortunio che l’ha tenuta lontana dai parquet sino alla fine di febbraio, quando, al momento del poter tornare in campo, la conclusione anticipata del torneo a causa della pandemia da Covid-19 ha di fatto interrotto quella che poteva rappresentare la seconda parte del proprio sogno.

SENSAZIONI DA A1 Ora, però, c’è la prospettiva di un nuovo torneo, quello di A1, il massimo possibile per una giocatrice.

«Dentro di me ho un’emozione fortissima – spiega l’esterna pugliese – perché questa esperienza rappresenta un sogno che si avvera e che mi auguro possa essere duraturo».

FILO SPEZZATO Dentro, al pari delle compagne con cui aveva dato vita alla cavalcata nel torneo di A2, vive ancora oggi un senso di incompiuto, nel suo caso ancora più evidente per via di quel frangente di possibile ripresa dell’attività da un infortunio stoppato dalla pandemia.

«Proprio quando dovevo rientrare – ricorda Amatori – si è fermato tutto ed è un qualcosa che mi ha lasciato ancor più interdetta».

FEEL THIS MOMENT Riavvolgendo però il nastro dei ricordi, la playmaker brindisina rivive con grande orgoglio quello che è stato il suo esordio contro San Giovanni Valdarno: «È stata una sensazione forte perché – discetta – era la mia prima gara in un torneo senior».

BUONI PROPOSITI… Il futuro prossimo è però lì dietro l’angolo a chiamare e, per Amatori, la priorità è una sola. «Mi auguro di migliorare sotto tutti i punti di vista, grazie anche al confronto con le mie compagne di squadra più esperte, sia le italiane che le straniere. Loro hanno alle spalle un percorso corposo e non posso far altro che beneficiarne».

…E SOLIDE SPERANZE Il tutto a fronte di una promessa ben precisa fatta a se stessa e ai tifosi rossoblù. «Mi auguro di far bene personalmente – chiosa – quando sarò chiamata in causa e di dare del mio meglio per il gruppo, riuscendo insieme ad ottenere i risultati auspicati. E, soprattutto, mi auguro si possa tornare a rivedere il nostro impianto gremito di pubblico perché le scene delle nostre esultanze con i tifosi rappresentano l’aspetto (ed il ricordo) più bello della mia prima stagione campobassana».

Uff.Stampa Magnolia Campobasso