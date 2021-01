A1 UFFICIALE – Campobasso saluta Giardina, destinazione CD Magectias

Per una Tikvić in città c’è una Camille Giardina (l’esterna statunitense con passaporto italiano) che, invece, proseguirà la sua stagione sportiva in Spagna.

Sabato sera, infatti, la guardia di Sarasota è partita alla volta della Spagna per raggiungere le Isole Canarie. Qui si disimpegnerà con la formazione del Magectias contra violencia genero di Tias nei pressi di Las Palmas, club impegnato nella Lf2 (la serie A2 iberica) pronto a puntare con forza sul prodotto del Florida Southern College per provare a risalire la china in graduatoria.

AREA COMUNICAZIONE MAGNOLIA CAMPOBASSO (Vincenzo Ciccone)