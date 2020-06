A1 UFFICIALE – Carolina Valensin a Vigarano

Ancora un innesto per la formazione del presidente Gavioli.

Arriva a Vigarano Carolina Valensin play guardia classe 2000 con esperienza a San Giovanni Valdarno e Forlì (19,3 punti a partita con 21 valutazione media)

L’atleta si presenta così-“una chiamata shock per me totalmente inaspettata, A1. Una bella sfida, per questo motivo darò ogni goccia di energia per far bene.

Posso giocare sia play che guardia.Conosco lo staff e loro conoscono me…ovviamente ho voglia di iniziare.”

A presentare la giocatrice è il DT Bagnoli “Carolina è un play con punti nelle mani, potra’ sorprendere perché è determinata ed è atleta. Salta, corre ed è fisica….si può ambientare velocemente alla categoria.Con Andrea (coach Castelli)siamo sicuri di aver scelto bene.”

Ora spazio agli acquisti sotto canestro a giorni le prossime novità.

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano 2008