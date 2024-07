A1 UFFICIALE – Caterina Logoh farà parte dell’Umana Reyer Venezia

L’Umana Reyer ha il piacere di comunicare che Caterina Logoh continuerà a fare parte del roster della prima squadra femminile. La guardia classe 2003, nativa di Osimo, ha disputato 39 partite in orogranata risultando un collante molto importante. Infatti, si è inserita perfettamente nel gruppo dentro e fuori dal campo e ha garantito il massimo impegno ed alta intensità in ogni allenamento, ed ogni volta che è stata chiamata in causa da coach Mazzon.

Caterina, inoltre, partendo dalla sua grande efficienza difensiva, è migliorata costantemente in tanti aspetti del gioco, diventando una giocatrice importante del roster dell’Umana Reyer.

Caterina Logoh

Come avevo già detto l’anno scorso, è per me un onore far parte della Reyer e sono grata alla società per poter proseguire questo percorso. È gratificante sapere che lo staff e l’organizzazione abbiano stima di me, significa tanto. Insieme a Reyer ho iniziato un anno fa un percorso che mi ha portato a conoscere un’altra me, dentro e fuori dal campo. Mi sento migliorata su tanti aspetti, soprattutto a livello di consapevolezza perché arrivavo dal campionato di A2 e il salto a livello mentale era difficile: dovevo capire come ricoprire al meglio il mio ruolo per dare il mio contributo nel modo più efficiente. Il lavoro da parte dello staff è di primissimo livello e le compagne mi hanno aiutato tanto, sempre. In Reyer ho imparato che grazie all’unione di intenti e all’etica del lavoro si migliora e si possono raggiungere grandi traguardi. In questa società c’è sempre disponibilità e volontà di superare le difficoltà, affrontando i problemi, creando mentalità di team ed unione per arrivare all’obiettivo. Reyer è un grande club con persone fantastiche. Non vedo l’ora di ricominciare!

